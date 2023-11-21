Hamas, İsrail ile ateşkese yakın olduklarını bildirdi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:21

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:21

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadesini kullandı.

KATAR DUYURACAK

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıkladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak" dedi.

Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.