İngiliz sunucu defalarca sordu: 'Hamas terör örgütü müdür?'

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:41

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:43

İşçi Partisi'nin eski lideri ve Parlamento üyesi Jeremy Corbyn,TalkTV’de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programının konuğu oldu.

Corbyn’i programında konuk eden Morgan'ın, defalarca tekrar ederek "Hamas bir terör örgütü müdür?" sorusuna ısrarla yanıt araması gündem oldu.

"Hamas bir terör örgütü müdür? sorusuna "evet" ya da "hayır" yanıtını vermeyen Corbyn, konuşmasına izn vermeyen Morgan'a "Mantıklı bir tartışma yapmamız mümkün olacak mı" ifadelerini kullandı.

Morgan, "Dünya genelinde neden ateşkes çağrıları yapılıyor? Bunu onlara sor" diye devam eden Corbyn'e "Bu benim programım, soruları ben sorarım" cevabını verdi.

Morgan ve Corbyn arasında gündem olan diyalog şu şekilde:

“Piers Morgan: Hamas terör örgütü mü?

Jeremy Corbyn: Herkes onların ne olduğu biliyor.

Piers Morgan: Hamas terör örgütü mü?

Piers Morgan: Hamas terör örgütü mü?

Jeremy Corbyn: Piers, tartışmamız mümkün mü?

Piers Morgan: Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?

Piers Morgan: Sorumu yanıtla. Hamas bir terör örgütü mü?

Jeremy Corbyn: Piers, konuşabilir miyim?

Piers Morgan: Sorumu yanıtla. Hamas bir terör örgütü mü?

Jeremy Corbyn: Konuşabilir miyim?

Jeremy Corbyn: Bir şey söyleyebilir miyim? Bir ateşkes her iki taraf için de...

Piers Morgan: Hamas bir terör örgütü mü?

Jeremy Corbyn: Dinle. Dedim ki...

Piers Morgan: Hamas terör örgütü mü?

Piers Morgan: Sadece soruma cevap ver.

Jeremy Corbyn: Dünyada ateşkes çağrıları yapılıyor. Bunu onlara sor. Hadi. Neden bu konuda kendi fikrini açıklamıyorsun?

Piers Morgan: Hayır, bu benim programım!”