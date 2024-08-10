Hamas: İsrail işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler uyduruyor

Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:15

Güncelleme: 10.08.2024 - 13:15

Hamas Hareketi, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'deki Derec Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Derec Mahallesi'ndeki Tabiin katliamı, halkımıza yönelik Nazi-Siyonist soykırımının devamıdır ve Amerikan yönetimi bu suçların ortağıdır" ifadeleri kullanıldı.

Tabiin katliamının savaş tarihinde benzeri görülmemiş katliamlar ve suçlar zincirinde oldukça tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah namazı sırasında yerinden edilmiş kişilerle dolu bir okulu güvenli, savunmasız sivillere karşı hedef alan Nazi işgal ordusunun gerçekleştirdiği bu iğrenç katliam, Siyonist hükümetin Filistin halkına karşı soykırım savaşını sürdürdüğünün açık bir teyididir. Düşman ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri, okulları, hastaneleri ve yerinden edilmişlerin çadırlarını vurarak işlediği cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler uyduruyor."

ABD'nin İsrail'e askeri ve siyasi açıdan destek olması ve suçlarını örtbas etmesinin, İsrail ordusunu saldırılarını artırmaya teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu durum da Amerika'yı tam bir suç ortağı haline getirmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Hamas açıklamasında, İslam dünyası, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmelerini ve bu katliamların bir an önce durdurulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.