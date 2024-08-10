İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı: Hamas yetkilisi olay yerinde hayatını kaybetti!
İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.
Söz konusu araca 2 füze isabet etti.
HAMAS YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.
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