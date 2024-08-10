İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı: Hamas yetkilisi olay yerinde hayatını kaybetti!

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 10:33
İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı: Hamas yetkilisi olay yerinde hayatını kaybetti!
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füze isabet etti.

HAMAS YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.


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