Hamas: 'İsrail'in Gazze'ye saldırılarında rehin İsrail askeri öldü'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:11

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında rehin tutulan İsrailli bir kadın askerin öldüğünü iddia etti.

AA'nın aktardığına göre, Kassam Tugayları'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail'in 9 Kasım Perşembe günü Gazze Şeridi'ni hedef alan bombalı saldırısında, İsrailli rehineler arasında bulunan ve Modiin Yahudi yerleşim bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki asker Faul Azai Mark Asiani'nin öldüğü, bir askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamanın gerçekliğini belgeleyen materyali daha sonra yayınlayacağını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi. İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU: ÖLEN ASKER SAYISI 38'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 52. Tabur'da görevli çavuş rütbesinde bir sağlık görevlisinin dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 354'e yükseldiği kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN da konuya ilişkin haberinde, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 38'e çıktığını aktardı.

İSLAMİ CİHAD: İKİ REHİNEYİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ

Filistin'deki İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza da İsrailli rehinelerden Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup'u insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.

Ebu Hamza, kayıttan yayınlanan videolu konuşmasında, "İnsani ve sağlık nedenleriyle Hanna Kastir ve Yagil Yakub'u serbest bırakmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz" dedi.

İslami Cihad Hareketi, İsrailli yaşlı kadın ve çocuğun videosunu da yayınladı. Videoda konuşan Kastir, tüm yaşananlardan ve kendisinin başına gelenlerden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tutan açıklamalarda bulundu.

Yakup da videodaki konuşmasında ailesini ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, Tel Aviv'de kendileriyle dayanışma içinde olan, kendilerinin ve tüm esirlerin acilen ailelerine dönmeleri için İsrail hükümetine baskı yapanlara teşekkür etti.