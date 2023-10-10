Hamas: 'İsrail'in soykırım hazırlığı'
Hamas Sözcüsü Husam Badran, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Badran, yerel halktan umutlu olduğunu ve bölgeyi terk etmeyeceklerini söyledi.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 4. gününde devam ederken Hamas Sözcüsü Husam Badran, Rus haber ajansı Sputnik'e "Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini" açıkladı.
Yerel halktan umutlu olduğunu belirten Badran, "Bu, tüm halkımızın net tutumudur. Burası bizim toprağımız, bu toprağı elimizde tutacağız ve terk etmeyeceğiz" sözleriyle yerel halkın da aynı tutumu sergileyeceğine inandığını söyledi.
İsrail'in, Filistinlilere yönelik "Gazze Şeridi'ni terk edin" çağrısına ilişkin "Bu bir soykırım hazırlığıdır" değerlendirmesinde bulunan Badran, dünyanın bu çağrıya kulak verip İsrail ile mücadele etmesi gerek yorumu yaptı.
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