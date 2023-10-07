Hamas, İsrailli komutan esir aldı: Tankları ele geçirdi

Hamas, Gazze Şeridi komutanı Aloni'yi ve bazı İsrail askerlerini esir aldı. İsrail'e ait tankları ele geçiren Hamas, tankların imha edildiği anların görüntüsü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:48
Hamas, İsrailli komutan esir aldı: Tankları ele geçirdi
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor. El Kassam Tugaylarının paylaştığı videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi komutanı Nimrod Aloni, Hamas güçleri tarafından esir alındığı görüldü.

Paylaşımlarda, sınır hattı birliklerinde görev yapan bazı İsrail askerlerinin de esir alındığı görülürken, İsrail ordusuna ait tankların da ele geçirildiği ve imha edildiği görüldü. 

Başka bir videoda ise İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiği anlar yer aldı.

İsrail Ordusu, Tuğgeneral Aloni'nin esir alındığınu doğruladı.


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