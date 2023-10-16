Hamas lideri iddiası otel zincirine açıklama yaptırdı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:01

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, dünyanın en lüks otel zincirlerinden Four Seasons'ın Katar'daki otelinde kaldığı iddia edildi.

The Economist gazetesi Ortadoğu muhabiri Gregg Carlstrom, Haniye'nin "İsrail işgaline karşı stratejik saldırı topraklarımızın özgürleşmesinin yakın olduğunu gösteriyor. Gazze halkının topraklarındaki kökleri derindir ve Gazze'den ayrılmayacaklar" ifadesine ilişkin "Filistinlilere Gazze'den ayrılmamalarını söyleyen adam tahminen bu konuşmayı Doha'daki Four Seasons otelin biraz ilerisinde yaptı" yorumunda bulundu.

Four Seasons, Carlstrom'ün yorumuna cevap olarak, Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki otellerinde kalmadığını ifade etti.

Four Seasons Otelleri'nin resmi hesabı, Carlstrom'un paylaşımında verdiği yanıtta, "İsmail Haniye'nin Four Seasons Doha'da yaşamadığını veya kalmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.