Hamas lideri iddiası otel zincirine açıklama yaptırdı
Hamas lideri İsmail Haniye iddiası, dünyaca ünlü lüks oteller zinciri açıklama yaptırdı.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin, dünyanın en lüks otel zincirlerinden Four Seasons'ın Katar'daki otelinde kaldığı iddia edildi.
The Economist gazetesi Ortadoğu muhabiri Gregg Carlstrom, Haniye'nin "İsrail işgaline karşı stratejik saldırı topraklarımızın özgürleşmesinin yakın olduğunu gösteriyor. Gazze halkının topraklarındaki kökleri derindir ve Gazze'den ayrılmayacaklar" ifadesine ilişkin "Filistinlilere Gazze'den ayrılmamalarını söyleyen adam tahminen bu konuşmayı Doha'daki Four Seasons otelin biraz ilerisinde yaptı" yorumunda bulundu.
Four Seasons, Carlstrom'ün yorumuna cevap olarak, Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki otellerinde kalmadığını ifade etti.
Four Seasons Otelleri'nin resmi hesabı, Carlstrom'un paylaşımında verdiği yanıtta, "İsmail Haniye'nin Four Seasons Doha'da yaşamadığını veya kalmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama