Hamas'ın öldürdüğü ABD'li protestocu çıktı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:43

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:43

Hamas'ın önceki hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırıda ölen 27 Amerikalı arasında İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto eden Minnesotalı bir kadın da var.

67 yaşındaki Cindy Flash, Hamas'ın Gazze sınırına yakın Kfar Aza kibbutz'undaki evlerini istila etmesinin sonucunda 66 yaşındaki kocası Igal Flash'la birlikte hayatını kaybetti.

Çiftin CNN'e konuşan 34 yaşındaki kızları Keren Flash, Hamas'ın içeri girmesinin ardından ebeveynlerinin evlerinin içindeki güvenli bir odada öldürüldüğünü söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, 34 yaşındaki kadın, annesinin cumartesi akşamı mahallenin sohbet grubuna gönderdiği, yardım isteyen son mesajları paylaştı. Bu mesajlarda annesi, "Güvenli odaya girmeyi başardılar" diyor.

Çiftin kızları, "Onlardan alınan son haber buydu" dedi.

Flash, cumartesi günkü saldırıdan sonra ailesinin nerede olduğunu günlerce bilemedi ve öldüklerini ancak perşembe günü öğrenebildi.

Genç kadın, "söylenene göre anında ölmüş olmalarının, yani ölümlerinin en azından hızlı ve nispeten acısız olmasının" bu trajediden çıkardığı tek teselli olduğunu söyledi.

Flash, babasının İsrail'de doğduğunu ve Holokost'tan kurtulanların oğlu olduğunu; "candan" diye tanımladığı annesininse İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto ettiğini söyledi.

Flash "Ne zaman askeri bir operasyon olsa annem hep protesto ederdi" dedi.

"Her zaman çıkar protesto gösterileri yapardı... Çünkü dini inancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun insanlara bu şekilde davranamazsınız"

Flash, ebeveynleri hakkında "Tanıdığım en iyi insanlardan bazılarıydı" dedi.

"İyi insanlardı. Başkalarını umursarlardı. Başkalarının hakları için, seslerini duyurmak için savaşırlardı."

Flash "Birbirlerini çok iyi dengeliyorlardı, bana gerçekten sevgi dolu ve güçlü bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini öğrettiler ve her şey için ilham kaynağım oldular" diye ekledi.

Hamas, cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'e hücum ederek yüzlerce kişiyi öldürdü ve ülkenin güvenlik güçlerini gafil avlayan yıkıcı saldırısında Gazze sınırından düzinelerce rehine aldı.

Saldırıda bin 300'den fazla İsrailli öldürülürken daha binlercesinin de yaralandığı düşünülüyor. Hamas'ın rehin aldığı kişi sayısıysa şu an belirsiz.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cumartesi günü savaş hali ilan edip "güçlü intikam" sözü vermesinden bu yana İsrail güçlerinin misilleme niteliğindeki hava saldırılarında bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü.

Pazartesi günü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin "tamamen kuşatılmasını" emretti ve yetkililerin elektriği kesip şehre gıda ve yakıt girişini engelleyeceğini söyledi.

Cuma günüyse İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tüm Gazzeli sivillere bölgeyi terk etmelerini ve güneye doğru ilerlemelerini emretti. Bu, Birleşmiş Milletler'in yerine getirilmesinin "imkansız" olduğunu söylediği bir talimattı.