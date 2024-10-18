Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:07

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Sinvar’ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.


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