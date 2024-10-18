Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:07

Güncelleme: 18.10.2024 - 00:09

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Sinvar’ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.