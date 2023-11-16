Hamas liderinin konutu hedef alındı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün gece düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin konutunun hedef alındığını belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF), yapılan açıklamada, “IDF savaş uçakları gece saatlerinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin konutunu vurdu. Söz konusu konut, Hamas'ın üst düzey liderlerinin İsrail'e yönelik saldırılarını yönlendirdiği bir buluşma noktası kullanılıyordu” denildi.
İsmail Haniye, 1963’te Gazze Şeridi’nde bulunan Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Haniye’nin ailesi, 1948’de Arap-İsrail Savaşları sırasında mülteci durumuna düşmüştü.
Şubat 2006’da Filistin Ulusal Yönetimi Başbakanı olarak göreve başladı ve Haziran 2014’te görevden alındı. Haniye, 2017’den bu yana Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapıyor.
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