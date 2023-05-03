Hamas, Mısır ve Katar'la temas halinde: Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulsun

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için Mısır ve Katar ile görüşmeler yürütüyor.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:46
Hamas, Mısır ve Katar'la temas halinde: Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulsun
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareket Başkanı Heniyye, İsrail saldırısının durdurulması için Mısır ve Katar'daki kardeşlerle temas halinde" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Heniyye'nin, "bu vahşi saldırganlığın devam etmesi ile olabilecek sonuçtan işgali sorumlu tuttuğu" kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının, AA muhabirine bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve batısındaki silahlı direniş örgütlerine ait mevzileri, güneydeki tarım arazilerini ve Refah kentinin yanı sıra şehirdeki Filistin mülteci kampı Muhayyem Şatı ve Han Yunus kentlerini roketlerle vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırısı sonrasında can kaybı, yaralanma ya da hasara dair herhangi bir açıklama yapmadı.


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