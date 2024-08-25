Hamas Tel Aviv’e roket fırlattı, sirenler çaldı!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 22:52

Güncelleme: 25.08.2024 - 22:54

Hamas, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'e bir M90 roketi fırlattığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri de ülkenin merkezindeki Rişon LeTsiyon şehrinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

İsrail roketin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden atıldığını belirtti.

Rişon LeTsiyon'da açık bir alana isabet ettiği ifade edilen roket dolayısıyla yaralanan olmadı.