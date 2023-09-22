Hamas ve Filistinli Alimler'den Erdoğan'a sert mesajlar! 'İhanet vurgusu...'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:20

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:20

Filistin Alimler Heyeti ve Hamas örgütü, Türkiye ve Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreçlerini kınayan mesajlar yayınladı.

Filistin Alimler Heyeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Siyonist varlık Netanyahu arasındaki toplantı da dahil olmak üzere bu tür toplantılar ile her türden normalleşmeyi kınıyoruz."

Heyet, Türkiye'nin normalleşme çabalarını "Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin'e ihanet" olarak tanımladı.

HAMAS: YAKLAŞIMINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Aynı çerçevede, Filistin merkezli İslami Direniş Hareketi Hamas da açıklamasında, "Filistin ve genel anlamda bölge ve halklarına karşı geliştirilen bu tehlikeli yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekir. Siyonist varlık ile normalleşme ve ilişki kurma yaklaşımını izleyen herkesi bu tutumunu terk etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamas hareketi sözcüsü Hazem Qassem, dün yaptığı açıklamada Türkiye -İsrail normalleşme sürecini şu sözlerle eleştirmişti:

"İşgal güçleri Gazze, Cenin ve Eriha'da katledip ve El Aksa'ya baskınlar yaparken, İslam Devleti başkanının, işgal hükümeti başkanı Netanyahu ile görüşmesi talihsiz bir durumdur..."

ERDOĞAN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Eylül'de, New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.