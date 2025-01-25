Hamas ve İsrail arasında ikinci 'esir' takası: 4 İsrailli kadın asker teslim edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esiri teslim aldığını duyurdu. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi de İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınladı.
Hamas bugün, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) serbest bırakılan Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy’yi teslim aldıklarını belirterek, “Geri dönen dört rehineye, ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekleri İsrail topraklarına dönüşlerinde IDF özel kuvvetleri ve ISA kuvvetleri eşlik ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin komutanları ve askerleri, İsrail Devleti'ne dönmekte olan rehineleri selamlıyor ve kucaklıyor” denildi.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Hamas' anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
HAMAS: BUGÜN 200 FİLİSTİNLİ BIRAKILACAK
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınlayarak, bunların 121'inin müebbet, 79'unun ise uzun süreli hapis mahkumu olduğunu bildirdi.
Esirler Medya Ofisinden paylaşılan isim listesine göre, bugün serbest bırakılması planlanan müebbet hapis mahkumu 70 kişi Filistin'den sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilecek Filistinlilerin hangi ülkeye gönderilecekleri belirtilmedi.
Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.
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