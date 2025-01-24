Hamas isimleri açıkladı: Yarın 4 İsrailli esir serbest bırakılacak

Yayınlanma: 24.01.2025 - 19:12

Güncelleme: 24.01.2025 - 19:12

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 esirin isimlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.

Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.