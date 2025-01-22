Anket: ABD'li seçmenlerin, yüzde 21'i Hamas'ı destekliyor

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:22

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi ve ABD'li anket şirketi The Harris Poll tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 21'i İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor.

Ankete göre, ABD'li Demokrat seçmenlerin dörtte biri Hamas'ı destekliyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 19'u Hamas'ı desteklerken, bağımsız seçmenlerde bu oran yüzde 20'de kaldı.

Ankete göre, Hamas'a destek 18-24 yaş grubunda yüzde 21, 35-44 yaş grubunda yüzde 29, 45-54 yaş grubunda yüzde 23, 55-64 yaş grubunda yüzde 17 ve 65 yaş üstü grupta ise yüzde 10.

Ankete katılanların yüzde 82'si ateşkes anlaşmasını destekledi. Anlaşmayı en çok destekleyenler yüzde 87 ile Demokratlar olurken, onları yüzde 81 ile Cumhuriyetçiler ve yüzde 78 ile bağımsızlar takip etti. 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 64'ü ve 65 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 88'i anlaşmayı destekledi.

Tüm seçmenlerin yüzde 57'si anlaşmayı Trump yönetimi sayesinde kabul ettiğine inanırken, yüzde 43'ü Biden yönetimine güveniyor.

ABD eski Başkanı Joe Biden'ın savaşı yönetmesine verilen destek çatışmanın başlamasından bu yana azalırken, saldırıların başladığı Ekim 2023'te yüzde 44 olan destek oranı bu ay yüzde 33'e geriledi.

İsrail-Hamas çatışması seçmenlerin yüzde 2'si için en önemli kişisel mesele olurken, yüzde 2'si de antisemitizmin ABD'nin karşı karşıya olduğu en önemli mesele olduğunu belirtti.

Katılımcılar, yüzde 39'luk onay oranına sahip Biden'a kıyasla yüzde 53'lük onay oranıyla yeni Trump yönetimini tercih etti. Cumhuriyetçi Parti'ye destek yüzde 52 iken Demokratlar için bu oran yüzde 41'de kaldı.

Anketin, 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildiği ve 2 bin 650 kayıtlı seçmene sorulduğu kaydedilirken, hata payının ise yüzde 1.9 olarak hesaplandığı ifade edildi.