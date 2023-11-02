Hamas yetkilisi açıkladı: 'İsrail yok edilene kadar tekrarlayacağız'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 02.11.2023 - 18:02

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarıyla Ortadoğu kan gölüne döndü.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrail'in saldırıları devam ederken üst düzey Hamas yetkilisi Gazi Hamad, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini "İsrail yok edilene kadar tekrarlayacağız" sözleriyle açıkladı.

Hamas'ın ikinci ve üçüncü kez saldıracağını ifade eden Hamad, "İsrail'e bir ders vermeliyiz. Bunu da ikinci ve üçüncü kez saldırarak yapacağız. Aksa Tufanı operasyonu sadece ilk saldırıydı. Bunun ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü de olacak. Bir bedel ödemek zorunda kalacak mıyız? Evet, biz bunu ödemeye hazırız. Bize şehitler ulusu deniyor ve şehit vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

"İsrail'in bizim topraklarımızda yeri yok" diyen Hamad, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı operasyonda "sonuna kadar haklı olduğunu" savundu.

Hamad, Tel Aviv yönetiminin bölgede büyük tehlike yarattığını öne sürerek, "İsrail'i ortadan kaldırmalıyız. Bunu söylemekten çekinmiyoruz" dedi.

"SİVİLLERE ZARAR VERMEK İSTEMEDİK"

Hamas militanları operasyonda Gazze Şeridi'ni geçip İsrail tarafına girerek birçok kişiyi rehin almıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) en son açıkladığı rakamlara göre militanların elinde en az 245 esir var.

Militanlar ayrıca Gazze Şeridi'ne yakın Re'im bölgesindeki Supernova Festivali'ne baskın da düzenlemişti. İsrail, müzik festivaline yapılan saldırılarda 260 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Hamad ise açıklamasında bu duruma ilgili "Sivillere zarar vermek istemedik ama sahada bazı karışıklıklar yaşandı" ifadelerini kullandı.