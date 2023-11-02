İsrailli komutandan skandal açıklama: 'Sivil kaybı önemsemedik'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:53

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:08

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, iki kez vurdukları ve Hamas’ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari’nin öldürüldükleri Cibaliye Mülteci Kampı saldırısı hakkında CNN International'a konuştu.

CNN International sunucusu Wolf Blitzer'in "Sivillerin ve her türden mültecinin olduğunu biliyordunuz ama yine de bu Hamas komutanını öldürmek için mülteci kampına bomba atmaya karar verdiniz. Bu arada, öldürüldü mü?" sorusunu yanıtlayan Hecht, "Evet öldürüldüğünü biliyoruz. Oradaki sivillere gelince, en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Hamas'ın sivillerin arasında saklandığını vurgulayan Hecht, "Tekrar söyleyeceğim, ne yazık ki kendilerini sivil nüfusun içinde saklıyorlar" ifadesini sözlerine ekledi.

Hecht, Blitzer'in "Hamaslı komutan orada ise dahi, aynı zamanda o mülteci kampında masum sivillerin olduğunu biliyordunuz ve orayı yine de bombaladınız mı? Doğru mu anlıyorum? Duyduğum şey şu mu, komutanı öldürmek için pek çok masum erkek, çocuk, kadın ve sivilin olduğunu bildiğiniz halde, onların da öleceğini bildiğiniz halde bir mülteci kampını mı bombaladınız?" sorusuna cevap olarak "Hayır duyduğunuz bu değil, biz bu komutana odaklanmıştık, tekrar çok fazla İsrailliyi öldüren bu kişinin kim olduğunu öğreneceksiniz. Elimizden geleni yapıyoruz" açıklaması yaptı.

Kampta ölen kadın, çocuk ve masum sivillere ilişkin Hecht, "Bu, savaşın trajedisi. Günlerdir söylüyoruz, güneye gidin. Sivillerin Hamas ile ilgisi yok" dedi.