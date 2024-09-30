Hamas yöneticisi, Lübnan'daki saldırılarda öldü

Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas yöneticisi, Lübnan'daki saldırılarda öldü
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:11

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.


Etiketler: #Hamas #Lübnan

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