Hamas yöneticisi, Lübnan'daki saldırılarda öldü
Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
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