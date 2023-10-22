İsrail askerinden Netanyahu'ya: 'Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz, saldırıların sebebi sizsiniz'

İsrailli bir askerin, başbakan Netanyahu’ya “Saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz” dediği görüntüler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:19
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri üs ziyareti sırasında bir askerin "Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. İsrail'i mahvettiniz" dediği görüntüler ortaya çıktı. 

Russia Today'in aktardığı görüntülerde, İsrail ordusunda görev yapan bir askerin Netanyahu'ya bağırdığı görülüyor. 

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 16’ncı güne girilirken, can kaybı da her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 651’e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği belirtildi.


Filistin-İsrail israil Binyamin Netanyahu

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