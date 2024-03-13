Lübnan'da İsrail saldırısı: Hamas yetkilisi öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan’da sivil aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda, bir Hamas yetkilisi olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını hakkında "savaşa sürükleme arzusu" yorumunu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:49
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Israil ordusuna ait İHA, Lübnan’ın Sur kentindeki otoyolda hareket eden bir sivil aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda, Hamas yetkilisi Hadi Mustafa ve aracın içerisindeki bir kişi hayatını kaybetti.

İHA saldırısı sırasında, hedef alınan araca yakın şekilde seyreden motosiklet sürücüsü bir sivil ise yaralandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hadi Mustafa'nın Raşidiye kampından sorumlu üst düzey bir yetkili olduğu açıklandı. Aracın içindeki diğer kişinin kimliği hakkında bir açıklama yapılmadı. 

"SAVAŞA SÜRÜKLEME ARZUSU"

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının BMGK'ya şikayet edileceği belirtildi. 

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının giderek daha "şiddetli" hale geldiğini ve yerleşim bölgelerinde çok sayıda masum sivili öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasında, "Özellikle endişe verici olan, bu saldırıların güney Lübnan sınırlarından uzak bölgelerde meydana gelmesi ve İsrail'in çatışmayı tırmandırma ve tüm bölgeyi bir savaşa sürükleme arzusunu göstermesidir" denildi.


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