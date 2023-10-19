Hamas’ın rehin aldığı Harry Potter hayranı çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:09

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:21

İsrail Hükümeti, Hamas'ın Gazze'ye kaçırdığı ve hikayesi Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling tarafından yayınlanan otizm hastası Noya'nın büyükannesiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

15 Ekim'de İsrail Hükümeti, ünlü Harry Potter roman serisinin hayranı ve otizm hastalığı olan 12 yaşındaki Noya'nın Hamas tarafından işgal altındaki Gazze'ye kaçırıldığını duyurmuş ve romanın yazarı J.K. Rowling'den kızın hikayesinin yayınlanmasına yardımcı olmasını istemişti.

16 Ekim'de Rowling, "Çocukları kaçırmak aşağılık ve tamamen haksız bir eylemdir. Açık nedenlerden ötürü bu fotoğraf bizi derinden rahatsız etti. Noya'nın ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehinelerin bir an önce sağ salim ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, Noya ve büyükannesinin cansız bedenlerinin bulunduğunu "Noya ve büyükannesinin cansız bedenlerinin dün bulunduğunu duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz, JK Rowling'e eve döneceği umuduyla Noya'nın hikayesini paylaştığı için teşekkür ederiz. Kalbimiz kırık" sözleriyle açıkladı.