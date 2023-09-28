Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:14

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:27

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Michael Gambon, 82 yaşında zatürre sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sir ünvanına sahip olan Gambon'ın ölümüne ilişkin ailesi, "Sir Michael Gambon'ı kaybettiğimizi duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili, eş ve baba Michael, geçirdiği zatürre nöbeti sonrasında huzur içinde hayata gözlerini yumdu" mesajını yayımladı.

Harry Potter dünyasında yer alan Hogwarts büyücülük okulunun müdürü Profesör Albus Dumbledore rolüyle bilinen Gambon, sekiz Harry Potter filminin altısında yer aldı.

Dört kez BAFTA ödülü kazanan Gambon, Dumbledore rolüne Harry Potter serisinin ilk iki filminde rol alan ancak 2002 yılında kaybeden aktör Richard Harris'in yerine seçilmişti.

"Kingsman: Altın Çember", "Ayı Paddington", "Doctor Who" ve "Tanrının Kitabı" gibi önemli yapımlarda yer aldı.