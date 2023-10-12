Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli sayısı açıklandı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:55

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının 1300'e yükseldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının artmasından dolayı Gazze'deki hastanelerin tam kapasiteyle çalıştığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı.

Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.