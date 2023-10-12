İsrail Başbakanı Netanyahu: 'Hamas üyesi olan herkes ölüdür'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:34

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:34

İsrail’de “acil durum hükümeti” kurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İsrail vatandaşları için her türlü düşünceyi bir kenara bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsraillilere birlik mesajı verdi.

Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas’ın terör örgütü IŞİD ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.

"OLANLAR 1945'TEN BU YANA YAHUDİ HALKININ BAŞINA GELMEDİ”

Bakan Gallant ise, Hamas'ın saldırılarını "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kötü terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi" dedi.

"Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullanan Gallant, “Gazze'deki IŞİD yeryüzünden silinecek. İsrailli çocukları öldürdüğünüzde buna kayıtsız kalmamız gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

"BU BİZİM KADERİMİZ İÇİN BİR ORTAKLIK"

Muhalefet lideri Gantz, kendilerini güvende hissetmeyen İsraillileri anladığını belirterek, "İsrail bölgedeki en güçlü orduya sahip" ifadelerini kullandı. Acil durum hükümetine katılmasının nedeninin siyasi olmadığını aktaran Gantz, "Bu bizim kaderimiz için bir ortaklık" dedi.

İsrail'in şimdiye kadarki en zor günlerini yaşadığını aktaran Gantz, "Ortaklığımız açık bir zafere yol açacak ve her zorluğa karşı koyarken gerçeği değiştirecek. Barış zamanı var, savaş zamanı var, şimdi savaş zamanı” dedi.

ACİL DURUM HÜKÜMETİ

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı saldırıların ardından Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz, “acil durum hükümeti” konusunda anlaşmaya varmış, kurulacak hükümetin savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacağı açıklanmıştı.

Hamas’a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Başbakan Netanayhu, Gantz ve Savunma Bakanı Gallant’ın yer alacağı aktarılmıştı. Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise acil durum hükümetine katılmamış, kendisi için savaş kabinesinde bir pozisyon açık bırakılmıştı.