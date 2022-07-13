Hamas'tan Biden'ın ziyaretine yönelik mesaj: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'ya gerçekleştireceği turun, Filistin davası pahasına İsrail'e hizmet edeceğini savundu.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:21
Hamas'tan Biden'ın ziyaretine yönelik mesaj: Biden'ın Orta Doğu turu İsrail çıkarlarına hizmet ediyor
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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği birkaç günlük temasların, "Siyonist projeyi koruma amacıyla bölgesel bölünmeleri derinleştirebileceğini" söyledi.

Hazım Kasım, ABD başkanlarının bugüne kadar bölgeye yaptıkları ziyaretlerin hepsinin temel amacının, İsrail çıkarlarına hizmet etmek olduğunu savunarak, "ABD Başkanı Biden'ın ziyareti, Filistin davası pahasına bölgedeki İsrail çıkarlarına hizmet etmekten başka bir şey değildir" dedi.

Kasım, İsrail ve ABD'nin politikalarına karşı direniş gruplarına safları birleştirme çağrısı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden'ın ziyareti sırasında İsrail'in yer alacağı askeri ittifakların kurulması ve İsrail-Arap normalleşmesinin genişletilmesi, hem Filistin davasına hem de Orta Doğu bölgesinin ulusal çıkarlarına karşı stratejik bir tehlikedir."


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