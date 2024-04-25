Hamas'tan İsrail açıklaması: Müzakere sürecini uzatıyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 08:36

Güncelleme: 25.04.2024 - 08:36

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, El-Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le yapılan dolaylı müzakerelere değindi.

İsrail yönetimini müzakere sürecini uzatmakla suçlayan Hayye, şunları kaydetti:

"Hamas, müzakerelerde tam esneklik gösterdi ancak işgalci (İsrail) süreci uzatıyor. Hamas savaşı şu anda bitirmek istiyor ve bunun için gerekli esnekliği gösterdi ancak işgalci bunu reddetti. Tam bir ateşkes olmadan herhangi bir anlaşma olmayacak."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaştan sonra siyasi ve yargı alanında karşılaşacaklarından endişe ettiğine dikkati çeken Hayye, hatta Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmek için bölgesel bir savaşı çıkarma çabalarına bile girebileceğine işaret etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği saldırıya da değinen Hayye, Hamas'ın sınırlı bir saldırıyla İsrailli bazı askerleri esir almayı hedeflediğini ancak söz konusu saldırıda "İsrail ordusundaki Gazze Tümeninin tümüyle çöktüğünü" söyledi.

İsrail'in intikam almak için Gazze'de katliamlar yaptığını ve halkı göçe zorladığını vurgulayan Hayye, Aksa Tufanı'nın siyasi ve stratejik hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hayye, Aksa Tufanı'yla İsrail'in sarsıldığını ve güvenlik sisteminin çöktüğünü, bunun için ABD'nin İsrail'i kurtarmak için hızlıca devreye girdiğini söyledi.