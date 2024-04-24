ABD'de Senato da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:03
Abone Ol google-news
EPA

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı.

Başkan Joe Biden’ın tasarıyı imzalanıp, yasaya dönüştürmesi bekleniyor.

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketine destek verdi.

Tasarıda Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın “günler içinde” ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor.

Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18’e karşı 79 oyla geçti.

Biden yaptığı yazılı açıklamada “Bu kritik yasal düzenleme kendilerini Hamas gibi teröristlere ve Putin gibi tiranlara karşı savunan dostlarımıza yardım ederken, ulusumuzu ve dünyamızı daha güvenli hale getirecek” dedi.

Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD’nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna’ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemişti.

Geçen hafta Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer bu muhalefeti aşmak için bir araya geldi.

Sonunda dış yardımla birlikte, Batılı bankalarda tutulan Rus varlıklarının dondurulması, Rusya, İran ve Çin’e yönelik yeni ambargolar ve TikTok’un sahibi ByteDance’i sosyal medya uygulamasının ABD ayağını satmaya zorlayacak bir düzenleme kabul edildi.

Yardım paketinde ayrıca, İsrail’e 24,6 milyar dolarlık askeri yardım öngörülüyor ve bunun 9,1 milyar doları Gazze’ye insani yardım olarak ayrılacak.

8,1 milyar dolar da Tayvan dahil, Asya – Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine verilecek.


BBC Türkçe
ABD haberleri

İlgili Haberler

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
ABD'den Pasifik hamlesi: Caydırıcılık kapasiteleri güçlendirilecek

ABD'den Pasifik hamlesi: Caydırıcılık kapasiteleri güçlendirilecek
Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele zirvesi

Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele zirvesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın tek nedeni yem fiyatı değil

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın tek nedeni yem fiyatı değil
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu