Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:37

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:58

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Turizm alanındaki işbirliğimizde her gecen gün gelişmektedir. 2023’te Almanya’dan 6 milyona aşkın turisti ülkemizde ağırladık Avrupa ile birlikte Almanya’da yükselen yabancı karşıtı, İslam karşıtı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. Gazze’de 200 gündür yaşanan benzeri görünmemiş zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu hükümeti sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor.

"50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik.

“BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR”

Steinmeier'ın açıklamaları ise şöyle:

"Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100’üncü yıl dönümünde Türkiye’ye gelmek çok önemliydi. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. Ekonomik ilişkilerimiz, daha da geliştirmek zorundayız; yasal güvelik ve hukuk devleti ilkeleri bunun için çok önemli. Türkiyeye dinamik demokratik ve Avrupaya yönelen bir gelişme diliyorum. İlişkilerimizin sürmesini arzu ediyorum. Dünyada yaşanan gelişmeler hepimizi endişelendiriyor. Özgüvenli yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Türkiye ile Almanya tek ortaklar değil ve biz özellikle iki ülke birbirimizden vazgeçmeyiz. Birbirimize ihtiyacımız vaz özellikle NATO'da. Ortak çıkarlarımızı ortaya çıkarıp ortak çalışmalıyız.

Kıbrıs konusunu da ele aldık, Rusya-Ukrayna savaşını da. Yeniden yapılanma konferansına Sayın Cumhurbaşkanı sizi de bu vesileyle davet ediyorum.

Hamas 1200 çocuğu öldürdü. 7 Ekim saldırısı olmasaydı bu savaş olmazdı. Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız, savaşın bölgeye yayılmasını engellemek zorundayız.

Aynı zamanda ortak hedeflerimizi tekrar vurguladık. Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var.

Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte hepimizin bölgedeki ilişkilerimizi kullanmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle rehinelerin serbest bırakılması için.

Hemfikir olduğumuz bir konu Filistinliler için siyasi perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için güvenlik sağlanamaz. Bu siyasi perspektif iki devletli bir çözüm olabilir. Bu konuda adım atmalıyız.”

ERDOĞAN’DAN ‘İSRAİL’LE TİCARET’ SORUSUNA YANIT

Erdoğan'dan bir gazetecinin "İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz ama aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı"