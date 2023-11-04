Hamas'tan İsrail mesajı: Uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 hastaneye yönelik saldırısına tepki göstererek, İsrail'in ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:16
Hamas'tan İsrail mesajı: Uluslararası yasalara meydan okuyor
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de "hastanelere sistematik bir şekilde saldırmasını" kınadı.

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarına ilişkin Heniyye, "Bu katliamlar, işgalci İsrail'in ve kara kuvvetlerinin bir çıkmazda olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun, "direnişin art arda saldırılarına" maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vahşet, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'i ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi, ABD'nin İsrail işgaline yeşil ışık yakması ve açıkça desteğinin bir sonucu olmasının yanı sıra tüm insani değerlere ve uluslararası yasalara meydan okumaktır."

Mısır'ı "Gazze'deki kardeşlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Refah Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya" çağıran Heniyye, Arap ve İslam dünyasına da "öfkesini dile getirmeye devam etme" çağrısında bulundu.


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