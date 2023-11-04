İsrail'den Nasrallah çıkışı: Konuşması uzun ve çok sıkıcı

İsrail Hükümet Sözcüsü Elon Levy, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasını "çok sıkıcı ve uzun" olarak niteledi.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:00
İsrail'den Nasrallah çıkışı: Konuşması uzun ve çok sıkıcı
Abone Ol google-news

KUDÜS (AA) - İsrail Hükümet Sözcüsü Elon Levy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ın bugünkü konuşmasının uzun ve çok sıkıcı" olduğunu belirtti.

Alaylı bir şekilde "Ciddi bir soru. Nasrallah'ın konuşmalarını hazırlayan İsrail ordusunun Hizbullah'a düzenlediği son saldırılarda öldürüldü mü?" ifadelerini kullandı.

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz" diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı" ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.


israil hizbullah

İlgili Haberler

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan İsrail çıkışı: Normalleşme yok

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan İsrail çıkışı: Normalleşme yok
Son Dakika: İsrail bu sefer de okulu vurdu!

Son Dakika: İsrail bu sefer de okulu vurdu!
İsrail ambulansa saldırdığını doğruladı!

İsrail ambulansa saldırdığını doğruladı!

En Çok Okunan Haberler