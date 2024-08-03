Hamas'tan 'yeni lider' açıklaması

Hamas, yeni lider seçme sürecinin başladığını duyurdu.

Reuters
Yayınlanma: 03.08.2024 - 22:22
Hamas'tan 'yeni lider' açıklaması
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Hamas, eski lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından hareketinin yeni liderini seçmek için geniş kapsamlı bir istişare süreci başlattığını duyurdu.

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