Hamas'tan 'yeni lider' açıklaması
Hamas, yeni lider seçme sürecinin başladığını duyurdu.
Hamas, eski lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından hareketinin yeni liderini seçmek için geniş kapsamlı bir istişare süreci başlattığını duyurdu.
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