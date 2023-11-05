Hamburg Havalimanı'nda çocuğunu rehin almıştı: Türk çıktı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:12

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:12

Almanya’nın Hamburg kentinde dün gece bir şahıs aracıyla havalimanı apronuna girdi, havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin aldı. Havalimanını giriş-çıkışlara kapatan Alman polisi, şahsı ikna çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Failin Türk vatandaşı olduğunu bildiren polis, “Görevli kriminal psikologlarımız ile birlikte faille görüşmelerimiz sürüyor. Çözüme ulaşmak üzereyiz. Saldırgan kişinin bu kadar uzun süre acil servis ekipleri ile temasta olması ve konuşmak istemesi iyiye işaret. Şahısla görüşmelerimizi Türkçe olarak yürütüyoruz” dedi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği sırada apronda bulunan Austrian Airline uçağının yolcuları ise özel komando eşliğinde alandan ayrıldı.

