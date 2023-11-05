Silahlı bir kişi aprona girdi: Hava trafiği durdu!

Almanya’da Hamburg Havalimanı’nda silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aracıyla aprona girdiği, bunun üzerine uçak trafiğinin durdurulduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 00:52
Silahlı bir kişi aprona girdi: Hava trafiği durdu!
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Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin yerel saat ile 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini belirtti.

Silahıyla havaya 2 kez ateş eden kişinin aracında muhtemelen iki çocuğun bulunduğunu anlatan Gerbert, bu kişinin eşinin muhtemel bir çocuk kaçırma olayını daha önce eyalet polisine bildirdiğini kaydetti.

Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.


Almanya hamburg apron

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