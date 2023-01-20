Hamile kedi boynundan asılarak katledildi!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 22:38

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 22:42

Türkiye'de sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddet, eziyet ve katliamlar her geçen gür artıyor. Ve etkili bir yaptırım mekanizmasının ön plana çıkması gerekirken cezasızlık artıyor.

AKP'li Cumhurbaşbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 17 Kasım 2022'de, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Gerekli talimatları verdim, bu işi boş bırakmamalıyız” demişti.

Erdoğan hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söylese de barınakların hali içler acısı durumda. Bu duruma bir de yandaş medyanın sokakta yaşayan hayvanları hedef aldığı haberler ekleniyor!

Türkiye'nin dört bir yanından, barınaklarda infial yaratan, hayvanlara eziyet görüntüleri gelmeye devam ediyor.

HAMİLE KEDİ BOYNUNDAN ASILARAK KATLEDİLDİ!

Son olarak Avukat Gülçin Yapıcı sosyal medya hesabından, hamile bir kedinin boynundan asılarak katledildiği görseli paylaştı. Vahşet bu sefer de Antalya Serik'te karşımıza çıktı.

Yapıcı, "Gerçekten katilsiniz, Allahınız yok emin oldum. Hamile bir kediyi asıp öldüren katiller yok edilsin. Yaşamasın insanliktan nasibini almamış katillerle aynı havayi solumak istemiyorum" sözleriyle vahşete tepki gösterdi.

Gerçekten Katilsiniz , Allahiniz yok emin oldum

Hamile bir kediyi asıp öldüren katiller yokedilsin

Yaşamasın insanliktan nasibini almamış katillerle aynı havayi solumak istemiyorum @AntalyaValilik@AntalyaEmniyet@serikakparti pic.twitter.com/e1ZKIrhZ8t — Av.Gülçin YAPICI (@AvGulcinYapici) January 20, 2023

ERDOĞAN KONYA'DA KATLİAMIN YAŞANDIĞI BARINAĞI ÖVMÜŞTÜ!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Erdoğan, geçtiğimiz yaz, Konya'daki barınakları örnek göstermişti.

Erdoğan, “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” demişti.

HAVRİTA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita, hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle sosyal medya üzerinden tepki toplamıştı.

Öte yandan 'Havrita' uygulamasının ardından birçok il ve ilçede çok sayıda köpeğin toplu şekilde zehirlendiği haberleri gündeme gelmişti. Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, hayvanları hedef gösteren internet uygulaması ‘Havrita Başıboş Köpek Haritası'na erişim engeli getirilmişti.