Son Dakika... Konya'da hayvan barınağında katliam: Cezaları belli oldu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:26

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:57

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.

16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KÖPEK TARAFINDAN BİR SALDIRI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

Bacak ve Çakmak hakkında 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. Ölen köpek için ‘can dostumuz’ vurgusu yapılan iddianamede, "Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

2 SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Olayın ardından tutuklanan ve 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bugün görülen 2’nci duruşmaya ise sanıklar katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak'a 1'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet, daha sonra bu cezayı 'nitelikli hal'den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3'er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Verilen karara bir grup, attıkları sloganlarla tepki gösterdi.

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Almina Pamuk, gazetecilere, davanın ikinci celsesinde kararın verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya Barosu, diğer tüm barolardan gelen birçok meslektaşımız ve hayvansever vatandaşlarla katılım sağladık. Her iki sanığa da alt sınırı 6 ay, üst sınırı 4 yıl olan 'sahipli ve evcil hayvanı öldürme suçundan sözde alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezasının da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mevcut infaz yasamıza göre tabiri caizse yaptıkları sanıkların yanına kar kaldı. Verilen cezalar hem caydırıcılık hem de kamu vicdanını rahatlatma adına yetersizdir. Yargılama eksik yapılmıştır. Üst mahkemelerde ve gerekli mercilerde hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

Karara tepki için bazı avukatlar adına basın açıklaması yapan avukat İpek Yılmaz da sanıklar hakkında bir cezasızlığın söz konusu olduğunu iddia etti.

Yılmaz, davaya katılma talebinde bulunan baroların ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin reddedildiğine değinerek, "Şu an yöneticiler, yetkililer, yargı ve biz avukatlar da bu olayın bir kereye mahsus olmadığını biliyor ve yargılama sonucu verilen bu kararı caydırıcı kabul etmiyoruz. Her türlü kanun yoluna başvuracağız" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.