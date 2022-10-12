Hamile olduğunu öğrendikten 48 saat sonra doğum yaptı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:47

ABD'de Peyton Stover ve Travis Koesters çiftinin hayatı 48 saatte değişti. Stover, hamile olduğunu öğrendikten iki gün sonra doğum yaptı. 23 yaşındaki Nebraskalı, bir süredir yorgun hissettiğini ancak bunun iş stresinden kaynaklandığını düşündüğünü açıkladı:

"Öğretmenlikteki ilk senem. Her zaman yorgun hissetmenin normal olduğunu düşünmüştüm."

ACİL SEZARYENE ALINDI



Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Stover, bacaklarının şişmesinin ardından doktora gitti. Yapılan testler, hamile olduğunu gösterdi.

Öğretmen o anları şöyle anlattı:

"Tekrar test yaptılar. 'Kesinlikle pozitif. Ultrason yapacağız' diye konuştular. Doktor ekrana doğru baktı ve 'Kesinlikle hamilesin' dedi."

'15 DAKİKA İÇİNDE BİR BEBEĞİNİZ OLACAK'



Ancak çiçeği burnunda anne, böbrekleri ve karaciğerinde sorun yaşadığı için acil sezaryene alındı.

Baba Koesters, "Doğum yapması gerektiğini söylediler ve o gece bebeği doğurdu" dedi. Stover ise "Bana '15 dakika içinde bir bebeğiniz olacak' dediler" ifadesini kullandı.

Doktor, Stover'a gebelik zehirlenmesi diye de bilinen preeklampsiden mustarip olduğunu söyledi. Preeklampside tansiyondaki artış, başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli organlarda hasar oluşmasına yol açıyor. Bu rahatsızlık, anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atacak kadar ciddi sonuçları olabiliyor.

Stover da "Hastaneye gelmeseydim muhtemelen hafta sonunu atlatamazdım" diye konuştu. 10 hafta erken doğan bebeğe Kash adı verildi. Çift, bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.