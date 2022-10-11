Hamile kızını hastaneye götürürken kaza yaptı
İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir binanın bahçesine düştü. Otomobil sürücüsü Emine Gökçe'nin, hamile olan kızını hastaneye götürürken kaza yaptığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Eski Habibler Mahallesi Fidan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 GG 7892 plakalı otomobilin sürücüsü Emine Gökçe, hamile kızı Hatice Baykurt'u kontrolleri için hastaneye götürürken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER
Emine Gökçe'nin otomobili çalıştırırken gaza bastığı, bu nedenle aniden hızlanarak kontrolden çıktığı belirtildi. Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir binanın yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada, hamile Hatice Baykurt otomobilin camından fırlayarak yere düşerken, Emine Gökçe otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan anne ve kızı, ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızı ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil çekici yardımıyla düştüğü bahçeden çıkarılırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Sasa, "Bir ses duydum ve dışarı çıktım. Sürücü gazla freni karıştırmış. Aşırı hızlanan araç duvardan aşağıya düştü" dedi.
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