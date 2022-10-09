Apple Watch bir kullanıcısının hamile olduğunu tespit etti

09 Ekim 2022 Pazar, 16:36

Apple Watch; kalp ritmi izleme, adet döngüsüsü takibi, oksimetre ve benzeri birçok sağlık hizmetini karşılıyor. Akıllı saatler, EKG uygulaması sayesinde kalp atış ritmini takip ederek semptomları da kaydedebiliyor. Giyilebilir teknoloji ürünü, bu hassas özelliği sayesinde bir ilke imza atmayı başardı. Apple Watch, bi Reddit kullanıcısının kalp ritmini izleyerek hamile olduğunu anlamasını sağladı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Apple Watch sayesinde hamilelik anlaşılabilir mi?

APPLE WATCH, HAMİLELİĞİ TESPİT ETMEDE İYİ BİR ARAÇ OLABİLİR!

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple Watch’a sahip bir Reddit kullanıcısı, yaptığı paylaşımla saatinin hamileliğini tespit etmede yardımcı olduğunu anlatan bir hikaye yayınladı. Sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Apple Watch, normal bir zamanda daha yüksek bir kalp atış hızı tespit etti.

Reddit’te durumu paylaşan kadın hikayeye şu şekilde devam etti:

“34 yaşındayım, normal dinlenme kalp atış hızımdan daha yüksekti. Genellikle dinlenme kalp atış hızım 57 civarındadır ve kalp atış hızım 72’ye yükseldi. Covid ya da soğuk algınlığı olduğumu sandım hayır ateşimi ölçtüm ve bu normaldi. Bazen bunun erken hamilelikte olduğunu ve testin anında pozitif çıktığını okudum.”

Okudukları üzerine hamilelik testi yaptıran kadın, pozitif sonuç aldı. Reddit’te bunun Apple Watch sayesinde olduğunu paylaştı. Ek olarak da teknolojinin çılgınca olduğunu ve saatini çok sevdiğini de belirtti.

Sonuç olarak Apple Watch’un adet döngüsü ve kalp ritmi izleme özelliklerinden yola çıkarak hamilelik testi yaptırmak bazı durumlarda mantıklı olabilir. Bu sayede hamileliğin tespit edilmesi daha kısa sürede olur.