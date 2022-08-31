Hamileyken sağlıksız beslenme çocukta obeziteye sebep oluyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:51

Kaliforniya ve Oxford üniversiteleri işbirliğinde yürütülen yeni bir çalışma, annelerin hamilelik sürecindeki sağlık durumu ve diyetleri ile çocuklarda oluşan yağ dokusu arasındaki ilişkiyi kanıtladı.

3 BİN 500 BEBEK VE ANNE MERCEK ALTINA ALINDI

Hakemli dergi The Lancet'da yayınlanan bir araştırmaya göre araştırmacılar, hamileliğin 5. ayı gibi erken bir tarihte fetal karın büyüme modellerini mercek altına aldı.

Çalışmaya 6 farklı ülkeden (Brezilya, Kenya, Pakistan, Güney Afrika, Tayland ve Birleşik Krallık) 3 bin 500 bebek ve annesi katıldı.

Çalışma kapsamında, bebeklerin rahimdeki büyümeleri izlendi; erken hamilelik dönemi ve doğum sonrasında göbek kordonundan kan alındı.

ERKEN TANI İHTİMALİ

Araştırma sonucunda, "Annenin kan lipid metobitlerinin, hamileliğin erken döneminde bebeğin ağırlığını ve 2 yaşına geldiğinde ise vücut yağını etkilediği" kanıtlandı.

Elde edilen bulgular, en acil küresel halk sağlığı sorunlarından biri olan aşırı kilolu ve obezite riski altındaki bebeklerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre, hamileliğin erken dönemlerinde karında yaşanan fetal büyüme, kan lipid metabolitlerinden kaynaklanmakta. Yenidoğanın büyümesi ve gelişimi de anneye ait lipid metabolitleri ile doğrudan ilişkili.

"DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

Oxford Üniversitesi fetal tıp Profesörü ve çalışmanın eş yöneticisi, Aris Papageorghiou, proje hakkında: "Çalışma birçok nedenden dolayı benzersiz. Her hamilelik, 14 haftadan daha kısa bir sürede ultrasonla doğru bir şekilde tarihlendirildi; tüm fetüsler her 5 haftada bir aynı tip ultrason cihazıyla tarandı; ve dünyanın dört bir yanındaki ultrason ve pediatri uzmanları, aynı ekipmanı kullanarak standart bir şekilde fetal ve çocuk büyümesini ölçmek için eğitildi" yorumunda bulundu.

Oxford Üniversitesi Üreme Tıbbı Profesörü Stephen Kennedy ise konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönüm noktası niteliğindeki çalışma, karşı karşıya kalınan en acil halk sağlığı sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesinin biyolojik kökenleri hakkında değerli yeni bilgiler sağladı. Bulgular, obezite riski taşıyan bebeklerin daha erken tanımlanmasına katkıda bulunabilir..."