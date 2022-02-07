Hangi ülke liderleri Erdoğan'a geçmiş olsun demedi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından birçok siyasi lider geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak Batılı ülkelerin önde gelen birçok lider, Erdoğan'a geçmiş olsun demedi.

Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" demişti.

Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı ileten liderler arasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yer aldı.

Öte yandan Gürcistan, Kazakistan, Sırbistan, Guatemala, Kosova, Bosna-Hersek, Irak, Etiyopya, Pakistan ve Somali liderleri de Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

BATI'DAN MESAJ GELMEDİ

Sözcü'ün haberine göre; Erdoğan'ın son dönemde ilişkilerde gerilim yaşadığı ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinin liderinden geçmiş olsun mesajı almaması dikkat çekti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletirken Başkan Joe Biden sessizliğini korudu.

Geçmiş olsun dileklerine resmi Twitter hesabından teşekkür eden Erdoğan'ın adını andığı ülkeler arasında Yunanistan dışında hiçbir Avrupa Birliği ülkesinden lider ya da yetkili yer almadı.