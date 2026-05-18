Hantavirüs kabusu yaşayan MV Hondius gemisi Hollanda'ya ulaştı: Karantina süreci başladı

Dünya gündemini sarsan Hantavirüs salgınının ortaya çıktığı Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi MV Hondius, haftalar süren zorlu ve gizemli yolculuğun ardından 25 mürettebat ve 2 sağlık personeli ile Hollanda’nın Rotterdam kentine demirledi. Yeşil Burun Adaları açıklarında günlerce mahsur kalan ve adeta bir "hayalet gemiye" dönüşen MV Hondius sakinleri, iki haftadan uzun süren zorlu bir sürecin ardından karaya çıkacak ancak derhal karantinaya alınacak. Kente ulaşan gemide, yolculuk sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden Alman bir kadının cenazesi de bulunuyor.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expedition tarafından yapılan açıklamada, şu an gemide bulunan personelin hiçbirinde hastalığa dair yeni bir semptom görülmediği aktarıldı. Sağlık ekiplerinin mürettebatı her an yakından takip ettiğini belirten şirket, geminin baştan aşağı en üst düzey tekniklerle temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirileceğini belirtti.

YABANCI MÜRETTEBATA ÖZEL ALAN: 42 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ

Hollandalı yetkililer, gemiden indirilecek kişiler için kapsamlı bir izolasyon planı hazırladı. Alınan kararlara göre bazı kişiler limandaki özel karantina tesislerinde tutulacak, bazıları ise evlerinde kendilerini izole edecek.

Yetkililer, Hollanda vatandaşı olmayan mürettebatın bir kısmı için liman bölgesinde özel karantina tesisleri kurulduğunu bildirdi. Ancak tıp dünyasında tartışılan ve virüsün kuluçka süresine göre önerilen 42 günlük karantina süresinin tamamını bu kişilerin tesiste geçirip geçirmeyeceği henüz netleşmedi.

LÜKS YOLCULUK NASIL KABUSA DÖNDÜ?

MV Hondius’un bir ölüm gemisine dönüşme süreci, 1 Nisan'da Arjantin’den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140’tan fazla yolcu ve mürettebatla yola çıkmasıyla başladı. Kronolojik olarak gemide yaşanan dehşet ise şöyle gelişti:

6 Nisan: 70 yaşındaki Hollandalı bir adam; yüksek ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle gemi revirine başvurdu. Durumu ağırlaşan ve solunum güçlüğü çeken yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti.

26 Nisan: Hayatını kaybeden ilk yolcunun eşi, ülkesine dönmek üzere Güney Afrika’nın Johannesburg şehrindeki havalimanında uçuş işlemleri sırasında aniden fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu, salgınla bağlantılı ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

28 Nisan: Gemi, Afrika’nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları’na doğru ilerlerken Alman kadın bir yolcu daha Hantavirüs semptomları göstererek hastalandı. Talihsiz kadın, ilk vakanın ortaya çıkmasından yaklaşık bir ay sonra, 2 Mayıs’ta gemi seyir halindeyken yaşamını yitirdi ve 3'üncü ölüm vakası oldu.

KANARYA ADALARI'NDA KRİTİK TAHLİYE

Salgın paniği ve peş peşe gelen ölümler nedeniyle Yeşil Burun Adaları açıklarında hiçbir ülkenin kabul etmediği gemi, günlerce denizde mahsur kaldı. Uluslararası krizin ardından İspanya’nın insani izin vermesiyle Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’ye demirleyen gemiden, İspanyol yetkililer tarafından 120’den fazla kişi başarılı bir operasyonla tahliye edildi. Tahliye edilen yolcular, ülkelerinin organize ettiği özel uçuşlar ile güvenli bir şekilde evlerine sevk edilirken gemi, geride kalan personeliyle Rotterdam yolculuğuna devam etmişti.