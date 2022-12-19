Hanuka Bayramı nedir? Hanuka Bayramı kimler tarafından, ne zaman kutlanır?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 16:16

Her sene binlerce kişi tarafından kutlanan Hanuka Bayramı'nın ne olduğu merak edildi. Hanuka Bayramı'nı kimlerin, ne zaman kutladığı sorusu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

HANUKA BAYRAMI NEDİR?

Hanuka veya diğer adıyla Işıklar Bayramı, Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün M.Ö. 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir bayram. İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer. Gregoryen takvimine göre en erken kasım sonunda, en geç ise aralık ortalarında meydana gelir.

HANUKA BAYRAMI KİMLER TARAFINDAN, NE ZAMAN KUTLANIR?

Yahudiler tarafından kutlanan Hanuka Bayramı, bu sene 18 Aralık Pazar günü başlayacak ve 26 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

HANUKA NE DEMEK?

Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir.

HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Hanuka Bayramı, menoraya (yedi kollu şamdan) benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanıyor. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane mum yakılıyor ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam ediyor.