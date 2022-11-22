Diş Hekimleri Günü nedir? Diş Hekimleri Günü neden kutlanır?
Türkiye'de 22 Kasım, dünyada 6 Mart'ta kutlanan Diş Hekimleri Günü'nün ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Diş Hekimleri Günü nedir? Diş Hekimleri Günü neden kutlanır?
Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Ağız sağlığını korumanın en önemli destekçileri olan diş hekimleri, bugünü coşkuyla kutluyor. İşte ayrıntılar...
DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NEDİR?
Diş hekimleri, ağız, diş ve dudaklardan oluşan ağız boşluğu ve çevre dokularının hekimleridir. 22 Kasım günü ise Türk Diş Hekimleri Günü olarak seçilmiştir.
DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde ''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olduğu için bugün, 1996 yılından itibaren Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının oluru ile Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.
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