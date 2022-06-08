8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedir, nasıl kutlanır?
8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gün olan Dünya Okyanus Günü, denizel kökenli kirlilik, aşırı balıkçılık ve küresel ısınma kaynaklı sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü nasıl kutlanır? Dünya Okyanus Günü özelliği nedir?
8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gün olan Dünya Okyanus Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararlaştırıldı, ancak henüz resmileşmedi. Dünya Okyanus Günü nedir? Dünya Okyanus Günü nasıl kutlanır? Dünya Okyanus Günü özelliği nedir?
DÜNYA OKYANUS GÜNÜ NEDİR?
Henüz resmi olarak kabul edilmemiş bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değişikliği ile mücadelede, güneş enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel kullanılması gerekliliği ön plana çıkarılıyor.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın açıklamasına göre; Dünya yüzeyinin %71’ini kaplayan ve yeryüzünde bir milyar kişinin besin kaynağı olan denizler ve okyanuslar karasal ve denizel kökenli kirlilik, aşırı balıkçılık ve küresel ısınma kaynaklı sorunların tehdidi altı bulunuyor.
Dünyanın geleceği için yapılan öneriler arasında; denizlerin %40'ını kaplayacak bir küresel deniz rezervleri ağı yaratmak bulunuyor. Deniz rezervleri; Karadaki "milli park" uygulamalarıyla benzeşen, balıkçılık da dahil olmak üzere her türlü yıkıcı ve yıpratıcı insan faaliyetinden korunmuş alanlar olarak tanımlanıyor.
Deniz Rezervleri; okyanus yaban hayatının korunması için mümkün olan en güçlü gereçler olarak saptanıp, aynı zamanda tükenmekte olan türlerin iyileşmesi ve üremesine de katkıda bulunuyor.
Dünya Okyanus Günü, birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
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