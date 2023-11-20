Hapishanede jakuzili seks partisi skandalı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:03

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:03

Belçika'da Fransızca yayın yapan Sudinfo sitesindeki habere göre, Liege kenti yakınlarındaki Lantin Hapishanesi'ndeki 10 çalışanın, işten sonra jakuzili seks partileri verdikleri, mesaide de birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri iddia edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 13 Kasım'da yayımlanan haberde, çalışanların mesaiden sonra, ismi P olarak verilen erkek bir gardiyanın jakuzili evinde buluşarak seks partilerine katıldığı öne sürüldü.

Kimin kimle yatacağının da parti sırasında çekilen kurayla belirlendiği iddia edildi.

Sudinfo'ya konuşan isimsiz bir kaynak, hapishane çalışanlarından birinin nemfomanyak (cinsellik bağımlısı) olduğunu söyledi. Kaynak, ismi S olarak belirtilen kadın çalışanın cinsel ilişkiye girmeden çalışmayacağını sürekli olarak meslektaşlarına söylediğini bildirdi.

Haberde, hapishanedeki üst düzey bir yetkilinin, S'nin vardiyası sırasında iş arkadaşlarıyla seks yapması için ofisinin kullanılmasına izin verdiği iddia edildi.

Öte yandan kaynak, erkek kardeşi hapishanede tutuklu olan S'nin işe nasıl alındığının hâlâ belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Nemfomanyak personel S'nin kardeşinin eşcinsel bir erkeği öldürmekten hüküm giydiği belirtildi.

"BİR GECEDE HAPİSHANE MEMURUNA DÖNÜŞTÜ"



S'nin her gün cezaevine ziyaretçi olarak kardeşini görmeye geldiğini belirten kaynak, "Onun Lantin'e kabulü tam bir sürprizdi. Bir yıl boyunca ziyaretçi olarak geldi, bir gecede hapishane memuruna dönüştü" dedi.

S'nin memur olmasından daha sonra kardeşinin yarım saat uzaklıktaki Huy Hapishanesi'ne transfer edildiği aktarıldı.

Hapishanedeki seks skandalları bunlarla da bitmedi. Evinde jakuzili seks partileri veren erkek gardiyanın, kadın tutuklularla da cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Söz konusu olayın ortaya çıkmasından sonra gardiyanın, kadınlar koğuşuna geçişi yasaklandı. Hapishanedeki diğer personellerin tutuklularla ilişkiye girip girmediğiyse henüz belli değil.

Cezaevi yönetimi, adı seks skandalına karışan 10 çalışan hakkında resmi bir soruşturma yürüttüklerini ve iddiaları araştırdıklarını açıkladı.