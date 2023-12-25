Haritada 'Ege Denizi'nin adı çıkmıyordu: Yandex'ten açıklama geldi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:16

Yandex Haritalar'da Ege Denizi'nin adının haritada yer almaması tartışma yaratmıştı.

Yandex Haritalar servisi, Ege Denizi'nin adının haritadan kaybolmasını "teknik bir hata" olarak nitelendirdi.

Ege Denizi'nin adının haritada yer almazken, denizin kendisi hala arama sonuçlarında ve görüntülenen coğrafi konumda bulunabiliyor.

Yandex Haritalar servisinden RIA'ya yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece haritadaki isim eksik, ancak yakında geri dönecek. Aynı zamanda, Haritalar'da coğrafi arama yoluyla Ege Denizi'ni hala bulabilirsiniz. Bu teknik bir hataydı ve halihazırda düzeltildi. Bu tür hatalar periyodik olarak meydana gelir, ancak hızlı bir şekilde bulunur ve hata düzeltilir" dedi.

Servis, teknik olarak dünya haritasının görüntülemeyi kolaylaştırmak için parçalara bölündüğünü ve Ege Denizi bölgesinde bu tür birkaç parçanın çakıştığını açıkladı.

Servise göre, şema güncellenirken teknik bir hata meydana geldi ve coğrafi isim kendi bölümünde olmadığı ve adalarla çakıştığı için bir süreliğine kayboldu.