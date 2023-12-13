Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 07:01
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 05.43 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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