Harris ile Trump karşı karşıya geliyor: TV tartışması için 'kurallar' açıklandı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:44

ABD'li televizyon şirketi ABC News, Demokrat aday ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak başkanlık münazaraları için nihai kuralları yayınladı.

Harris ile Trump arasındaki ilk münazara, 10 Eylül'de Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde yapılacak. Merakla beklenen etkinliğe ABC News ev sahipliği yapacak.

AÇIKLANAN KURALLAR

Münazara kurallarına göre adaylara sorular sadece moderatörler tarafından sorulacak ve adayların cevap vermek için iki dakikaları olacak, diğer adayın konuşma sırası geldiğinde mikrofonları kapatılacak.

Adaylara bir kalem, bir kağıt ve bir şişe su verilecek ancak önceden yazılmış notlar kullanmaları yasaklanacak.

Adayların, reklam araları da dahil olmak üzere, kampanya çalışanlarıyla etkileşime girmelerine izin verilmeyecektir.

Harris ve Trump arasında planlanan münazaralar, mikrofon kullanımına ilişkin tartışmalar nedeniyle başarısız olma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Harris'in ekibi ABC News'ten etkinlik boyunca mikrofonların sesinin kapatılmamasını isterken, Trump'ın ekibi kuralların Haziran ayında Biden ile yapılan tartışmalarda olduğu gibi kalmasında ısrar etti.

SEÇİM 5 KASIM'DA

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.

Demokrat Parti'nin görevdeki Başkan Joe Biden tarafından temsil edilmesi bekleniyordu, ancak Haziran ayında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile yaptığı münazaradaki başarısız performansının ardından, görevdeki devlet başkanının çekilmesi yönündeki çağrılar Demokratlar arasında daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Biden, 21 Temmuz'da seçim yarışından çekilmeye ve Harris'i ülkenin en üst makamı için desteklemeye karar verdi. Harris, Illinois eyaletinin Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'de adaylığı resmen kabul etti.